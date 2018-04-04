Відоме німецьке кузовне ательє Binz подало заявку до патентного відомства Росії на авторські права на автомобіль для ритуальных услуг на базі американського електричного седана.

Німецька фірма Binz відома своїми лімузинами та спецавтомобілями, кілька з яких можна побачити у кортежі Путіна. Нещодавно ательє отримало авторські права на специфічну модифікацію Tesla Model S.

Як повідомляє видання Автоцентр, патент на траурну Model S саме в Росії німецька компанія могла отримувати з двох причин. Перша – аби захистити свої авторські права саме у цій країні, друга – освоєння нового ринку збуту.



Фото: Зображення з патентної документації

До речі, це вже не перший випадок перетворення Model S на автомобіль для ритуальних послуг. Ще у 2016 році компанії Van der Lans & Busscher BV та RemetzCar з Нідерландів показали свій проект на базі Tesla.



Фото: Катафалк Van der Lans & Busscher BV та RemetzCar

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