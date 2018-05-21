Компанія пропонує три нові кольори кузову. Найдорожчий коштує майже 3 тисячі євро.

Автомобіль може бути будь-якого кольору, якщо це чорний. Цей довільний перефраз відомого вислову Генрі Форда актуальний і понині. Наприклад Audi A6 у базовій комплектації матиме саме чорний кузов. Для тих же, хто бажає виділятись, німецька компанія пропонує альтернативні кольори за доплату.

Нові кольори у палітрі Audi називаються Taifun Grey, Porto Suzuka Grey та Firmament Blue – це, відповідно, сірий металік, сірий та темно синій. Автомобіль у кольорі “Сірий тайфун” обійдеться замовнику у додаткові 1000 євро. Так само, як Firmament Blue. А от Porto Suzuka значно дорожчий – за нього потрібно доплатити 2900 євро. До речі, 21-дюймові колісні диски, котрі можна побачити на автомобілі у цьому відео – також опція, з цінником у 3800 євро.

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Нагадаємо, для Audi A6 2019 модельного року доступно лише два двигуна на вибір: дизельний V6 TDI потужністю у 286 к.с. та бензиновий TFSI, що продукує 340 “коней” і розганяє автомобіль до сотні за 5,1 секунди.

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