Порівняно з конкурентами, Avant має чи не найменший вантажний відсік. Та кого це цікавить, якщо головна "фішка" цього універсалу - версія RS.

Універсал Audi A6 Avant нового покоління навіть у базовому оснащенні виглядає досить агресивно. Для нього динамічні показники важливіші за кількість валіз, що вміщує багажник.

Сама форма кузову універсал диктує зміст такого автомобіля. Та не у випадку Audi A6 Avant. Обсяг його багажника – 565-1680 літрів. У BMW 5-ї серії Touring – 570-1700 літрів, а в універсала Mercedes-Benz E-класу – ще більше, аж 640-1820 літрів. Лузер? Навряд. Навряд чи його покупці звертатимуть увагу у першу чергу на місткість багажного відсіку.

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Значно важливіше – те, що під капотом. А тут універсал з Інгольштадту має усі козирі. На перших порах для A6 Avant пропонуються знайомі двигуни, котрі встановлюються й на нове покоління седана. Бензиновий 3-літровий V6 з турбіною йде в комплекті з 7-ступеневим роботом і продукує 340 к.с. та 500 Нм. З дизельних трьох літрів німецьким інженерам вдалось “зняти” 286 к.с. та 620 Нм, а працює цей мотор у поєднанні з 8-ступінчатим автоматом. З будь-яким двигуном Audi буде обладнаний системою повного приводу quattro, але для бензинового використовується полегшена версія схеми розподілу крутного моменту. Також обидва мотори мають допоміжну систему рекуперації енергії.

Універсалу доступні усі функції та елементи оснащення седана: регульоване шасі, адаптивні амортизатори або пневмопідвіска, активний задній диференціал, допоміжні системи напівавтономного управління.

У Європі новий Audi A6 Avant надійде в продаж цього літа, та коли універсал з'явиться в Україні і з яким цінником – поки невідомо. Актуальна модель Audi A6 Avant доступна на нашому ринку за ціною від 2 мільйонів гривень.

Фото: Audi A6 Avant 2019 / Audi

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