Різниця між Ford Focus 2019 та його попередником здається меншою, ніж між моделлю третього покоління та його рестайлінговою версією. У чому ж тут фокус?

Четверте покоління Ford Focus відсвяткувало глобальну прем'єру. Новинка 2019 модельного року представлена одразу у п'яти модифікаціях.

У Європі новий Focus показали у кузовах хетчбек та універсал. Як виглядатиме базова модель хетчбека – поки не ясно, адже “Блакитний овал” представив свій європейський бестселлер у комплектаціях Vignale та ST-Line – “люксовій” та “спортивній”, а універсал був представлений з “позашляховим” оснащенням Active. Лапки тут до речі, оскільки жодна з цих комплектацій не зовсім відповідає своєму значенню. Ще одну модифікацію моделі у той же час представили у Китаї – азійському ринку дістався седан, при чому він як раз має “стоковий” вигляд.

Також цікаво: Як отримати компенсацію за погані дороги

Дизайн та платформа Ford Focus 2019

Якщо говорити про дизайн Ford Focus четвертого покоління в цілому, то він вийшов ближчим до рестайлінгової моделі третьої генерації, актуальної нині. При цьому різниця між початковою версією Focus 3 та його фейсліфтингом – значно більше впадає у око. А ще у новому Focus можна знайти “цитати” з інших хетчбеків С-класу, як європейських, так і японських та корейських. Тут тобі й передні фари, подібні до Вольво і задні, як у Ceed... Це, звичайно, не клонування у стилі деяких китайських автовиробників, але якісь характерні особливості у дизайні нового Ford Focus помітити важко.

Фото: Порівняння Ford Focus 2017 та 2019 модельного року / Ford

А от під обшивкою зміни суттєві та більш помітні. Четверте покоління моделі побудовано на новітній платформі С2, при чому Focus – перший автомобіль Ford, що використовує цю основу. Нове шасі забезпечує зниження ваги на 88 кг, порівняно з попередником, більш високий рівень пасивної безпеки (результат фронтального краш-тесту покращився на 40%), азартну керованість і навіть кращу аеродинаміку.

Фото: Порівняння Ford Focus 2017 та 2019 модельного року / Ford

Та головне – нова платформа забезпечила Фокусу додаткові сантиметри простору у салоні – колісна база збільшилась на 5 см, а ширина автомобіля виросла аж на 6 см. Тіснота була, певно, головним недоліком моделі третього покоління, новинка ж обіцяє бути більш комфортною. Ще один “залік” новий Focus отримує за збільшення жорсткості кузова на 20% та посилення точок кріплення підрамників аж на 50% – це забезпечить моделі нового покоління кращу керованість.

Інтер’єр та оснащення Ford Focus 2019

Дизайн салону розроблений з чистого аркуша. Масивна центральна консоль залишилась у минулому, важіль автомата замінила невелика поворотна шайба, а екран медіацентру, який тепер може досягати 8 дюймів по діагоналі, змістився у верхню частину центральної панелі. Розпізнати у салоні Focus допоможе хіба що кермо – воно майже таке ж, як у попередника.

Фото: Порівняння салону Ford Focus 2017 та 2019 модельного року / Ford

Новий Focus може похвалитись автопілотом 2-го рівня, котрий здатен узяти на себе управління автомобілем на трасі на швидкості до 200 км/год, а також системою автоматичного паркування, котра не потребує від водія ніяких додаткових дій. Є й система запобіганню зіткненням спереду та ззаду. У списку опцій новинки значаться проекційний дисплей, бездротова зарядна поверхня для гаджетів та 675-ваттна аудіосистема.

Фото: Порівняння Ford Focus 2017 та 2019 модельного року / Ford

Читайте також: Нардепи хочуть збільшити мито на ввіз автомобілів

Двигуни та характеристики Ford Focus 2019

Покупцям нового Focus запропонують бензинові трьохциліндрові турбомотори EcoBoost 1.0 (85, 100 і 125 к. с.) та 1.5 (150 і 182 к. с.), а також турбодизелі 1.5 (95 і 120 к. с.) і 2.0 (150 к. с.). Для більшості двигунів є можливість вибору між 6-ступінчатою механічною чи 8-ступінчатою автоматичною КПП. Пізніше список доступних версій доповнять “гарячі” Ford Focus ST і RS, причому останній отримає гібридну силову установку потужністю близько 400 к. с., але чекати на нього доведеться до 2020 року.



Фото: Ford Focus 2019 модельного року / Ford, netcarshow

Версії Ford Focus 2019

Ford Focus ST-Line



Фото: Ford Focus ST-Line, четверте покоління / netcarshow

Аби зробити очікування на гарячі версії Focus не таким нужним, покупцям одразу запропонували “приспортивлену” комплектацію ST-Line. Приставка Line в назві моделі говорить про те, що це лише видимість ST: трохи інший обвіс, на сантиметр менший дорожній просвіт, кілька незначних відмінностей усередині і найбільш потужні двигуни з наявних – ось і все.

Ford Focus Titanium



Фото: Універсал Ford Focus, четверте покоління / Ford

Focus з подовженою кормою, як кажуть його творці, створювався з прицілом на власників собак – для чотирилапих тут усі зручності. Порівняно з попередньою моделлю підлога вантажного відсіку стала нижчою на 4 см. При цьому довжина багажного відділення виросла на 2,5 см, а при складених задніх сидіннях – на 17,5 см. Зі складеними кріслами обсяг вантажного відсіку сягає 1650 літрів). На додачу новий Фокус оснащений системою швидкої трансформації сидінь заднього ряду Easy Fold.

Ford Focus Active



Фото: Універсал Ford Focus Active, четверте покоління / Ford

Версію Active можна назвати скоріше міжшляховою, ніж позашляховою. Універсал обладнується захисним пластиковим обвісом кузова з імітацією сталевої пластини в нижній частині бампера. Окрім того, Ford Focus Active має збільшений на 3 сантиметри дорожній просвіт завдяки інакшим пружинам та амортизаторам, ніж використовуються на звичайному універсалі. З таким оснащенням версія Active виглядає ефектно, не боїться з’їхати з асфальту, але на подолання тракторних колій на ній краще не розраховувати.

Також цікаво: З'явилося перше зображення електромобіля Skoda

Ford Focus Vignale



Фото: Ford Focus Vignale, четверте покоління / Ford

Віньялє – це Фокус у образі аристократа. Десять років тому таким міг би бути хетчбек Aston Martin, наприклад. У оздобленні Ford Focus Vignale використовуються кращі матеріали з доступних для машини цього класу і цінової категорії, включаючи шкіру і алюміній. Зовнішні відмінності сконцентровані у оформленні передньої частини хетча та особливому кольорі кузова. Оснащення такої моделі включає усі можливі опції і великі легкосплавні диски.

Ford Focus Sedan



Фото: Седан Ford Focus, четверте покоління / Ford

У попередні роки виходу седана доводилось чекати кілька місяців, після появи хетчбека. Четверте покоління седана показали одразу, та поки що лише версію для Китаю. Модель буде випускатись на місцевому заводі, на ринки ж інших країн потрапить модель, що матиме певні зовнішні відмінності і вироблятиметься на заводах, розташованих ближче до споживачів.

Старт продажів та ціна Ford Focus 2019

На світовому ринку новий Ford Focus з’явиться у продажу в кінці цього року, однак до наших покупців модель четвертого покоління дійде, імовірніше, на початку наступного. Майже одразу після презентації з’явилась інформація про ціни для Британії – у Об’єднаному Королівстві базовий Focus нового покоління оцінили дешевше, за попередника! Найдешевша комплектація хетчбека Style обійдеться у 17930 британських фунтів, чи 25450 доларів. Нині модель третього покоління в Україні доступна з мінімальною вартістю у 18800 доларів в еквіваленті до гривні.

Читайте також: Світло далеких зірок: Opel показала перші фото оновленої Astra