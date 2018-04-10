Зображення - офіційні, та роздивитись на них можна не більше, ніж дозволено - усього чотири деталі майбутнього автомобіля.

Оновлення для Opel Astra не обіцяє революційних змін для хетчбека та універсала, однак седан може отримати трохи більше змін.

Німецький виробник обнародував чотири тізерні знімки, на яких можна побачити оптику оновленої моделі, бічні дзеркала та... шильду. Можливо, для когось справді важливо, яким шрифтом та кеглем нанесена на борт автомобіля його назва. Решту ж споживачів може зацікавити той факт, що Astra матиме світлодіодну оптику.

Наразі це уся інформація – ані дати прем’єри, ані інформації про силові агрегати оновленої моделі від виробника не надійшло. Невідомо також, які кузовні модифікації моделі будуть доступні після оновлення.

Нинішня Astra на домашньому ринку представлена п’ятидверним хетчбеком, універсалом, седаном та спеціальною моделлю GTC – тридверним хетчбеком, що позбувся пари дверей та слова Astra у назві, отримавши натомість додаткову потужність. Нинішній п’ятидверний хетчбек Astra, що має внутрішнє позначення “К”, випускається з 2015 року та доступна у Європі з базовим 3-циліндровим мотором 1.0 на 105 к. с., а також агрегатами 1.4 та 1.6 продуктивністю від 100 до 200 кінських сил.

Фото: Оновлення для Opel Astra 2019 модельного року

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