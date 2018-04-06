Прототипи, конвеєрні моделі з серійним номером №1, історичні та спецверсії - усього 23 автомобіля будуть продані на аукціоні.

Керролл Шелбі – видатна постать у автомобільному світі. 23 автомобілі з його приватної колекції будуть виставлені на продаж американським аукціоном Бонемс в червні цього року.

Багато з цих автомобілів – перші у своєму роді, інші – так чи інакше пов’язані з Шелбі, його кар’єрою та уподобаннями. З кожним з 23 автомобілів, котрі будуть виставлені на продаж, пов’язана ціла історія. Наприклад, прототип Dodge Charger 1982 року, хоч і виглядає неказисто, є пам’яткою про початок співробітництва Шелбі з Chrysler.

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Серед автомобілів Шелбі є також прототипи, котрі ніколи не були перетворені на серійні моделі – наприклад, Shelby Dodge Ram. Звичайно, ця колекція була б неповною без знакових моделей, таких як перша Cobra або ж Mustang GT350 і GT500.

Аукціон відбудеться 3 червня у місті Грінвіч, штат Коннектикут. Лоти не мають резерву, тому всі вони будуть продані за будь-яку ціну, запропоновану під час торгів. Нижче ви можете ознайомитись з повним списком автомобілів, за винятком гоночного боліду Aurora Race Car та ще Shelby GT 500 1969 року випуску, що належив Джекі Куперу молодшому.

Фото: 1983 Dodge/Shelby Pickup Concept / Bonhams

Фото: 1999 Shelby Series 1 серійний #1 / Bonhams

Фото: Прототип 1982 Shelby Charger / Bonhams



Фото: 1927 Ford Model T / Bonhams

Фото: 1931 Ford Model A / Bonhams

Фото: 1935 Chrysler Airflow Sedan / Bonhams

Фото: 1955 DeSoto Hard Top / Bonhams

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Фото: 1967 Lincoln Continental Convertible / Bonhams

Фото: 1969 Shelby GT 500 / Bonhams

Фото: 1983 De Tomaso Pantera / Bonhams

Фото: 1987 DeTomaso GT5-S / Bonhams

Фото: 1987 Dodge CSX серійний #1 / Bonhams



Фото: 1987 Shelby Charger GLH-S серійний #1 / Bonhams

Фото: Прототип 1988 Dodge Shelby Dakota / Bonhams

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Фото: 2011 Shelby GT 500 Super Snake / Bonhams

Фото: 1989 Dodge CSX VNT серійний #1 / Bonhams

Фото: 1965 Shelby Cobra 427 Continuation / Bonhams

Фото: 2008 Shelby GT 500 KR / Bonhams



Фото: 1987 Dodge Shelby Lancer серійний #1 / Bonhams

Фото: 1969 Shelby GT 500 / Bonhams

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