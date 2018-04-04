Компанія Kreisel Electric відома не лише як виробник акумуляторів та обладнання для електрокарів, а й як творець особливих електромобілів на базі звичайних.

Для австрійської пожежної служби компанія Kreisel Electric підготувала електричну версію рятувальної машини на базі Mercedes Sprinter.

Компанія здобула світову відомість після того, як побудувала два унікальні автомобілі для Арнольда Шварценеггера: електричний Mercedes G-Class і ще один електрокар на базі Hummer. Не менш відомі й інші проекти фірми, наприклад, електрифікований класичний Porsche 910. Цього разу інженери Kreisel разом з фахівцями Rosenbauer та LINZ AG побудували електричну пожежну машину на електричній тязі.

Фото: Пожежна машина від Kreisel Electric / electrek.co

“Пожежні машини є ідеальною областю застосування для електроприводу: у багатьох випадках вони мають покривати лише невеликі відстані, а заряджати їх можна між використанням. Це стосується як великих міст, так і невеличких громад, а також, наприклад аеропортів”, – сказав Маркус Крейзель, генеральний директор компанії Kreisel Electric.

Фото: Попередні проекти Kreisel з електрифікації автомобілів з ДВЗ / electrek.co

Пожежний автомобіль обладнано акумуляторною батареєю енергоємністю 86 кВт/год, що, за данними виробника, забезпечує вантажівці до 160 км пробігу на одному заряді. Батарея живить електромотор потужністю 120 кВт (163 к.с.) та підтримує режим швидкісної зарядки.

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