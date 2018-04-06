Електричний привід, запас ходу у 300 км, вартість нижча 20 тисяч доларів і карбоновий кузов у стилі автомобілів 1950-60-х років. Хто крайній у черзі на тест-драйв?

MW Motors – новий проект чеського бізнесмена. Фірма збудувала передсерійний прототип електричного купе Luka EV, завдяки підтримці онлайн-спільноти Hackaday.

Компанія належить Моріу Ентоні Уорду, основним бізнесом котрого є логістика. Спочатку його стартап побудував два дослідні зразки, та розмістив інформацію про них на порталі Hackaday, повідомивши, що цей проект створюєтсья на відкритій платформі – тобто кожен бажаючий може скористатись повною технічною документацією для самостійного випуску такого ж авто. Мета проекту: побудувати легкий електрокар з запасом ходу в 300 км і ціною не більше 20 тисяч євро. Онлайн-спільнота відгукнулась. Так і народився Luka EV.

Шасі виконано з алюмінію, а кузов зроблений з пластику, армованого скловолокном. Тому маса купе складає усього 815 кг. При габаритах 4050/1620/1220 мм має колісну базу у 2300 мм.

Фото: MW Motors Luka EV / MW Motors

Передсерійний прототип, котрий можна побачити на відео, оснащено чотирма електромотори потужністю 12,5 кВт (17 к.с.), котрі вбудовані у колеса. Загальна потужність електрокара становить 50 кВт (68 к.с.). Під підлогою розміщено нікель-кобальт-марганцеву (NiCoMn) батарею ємностю 21,9 кВт*год. MW Motors стверджує, що цей акумулятор дозволяє подолати заплановані 300 км, а зарядити його до 80% можна за годину, використовуючи швидкісну зарядку. Максимальна швидкість купе – 146 км/год, а до 100 км/год авто розганяється за 9,6 с.

Доволі аскетичний салон усе ж не позбавлений благ цивілізації – тут є й кондиціонер, і мультимедійний центр з сенсорним дисплеєм. Тут переважають карбон та натуральна шкіра – можливо серійна модель матиме дешевшу обивку. Селектор режимів трансмісії – акуратна шайба на центральному тунелі. Сайт виробника запрошує усіх бажаючих на тест-драйв.

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