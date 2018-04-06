Планується поставляти в нашу країну вироблені в Азербайджані іранські автомобілі IranKhodro Dena, Rana, Soren, Samand.

Виробництво перших автомобілів на Азербайджансько-Іранському автозаводі "Хазар" розпочалося в промисловій зоні Нефтчала. На заводі будуть складати моделі Dena, Rana, Soren, Samand, а також деякі моделі Peugeot минулих поколінь, повідомляє Gun.Az.

До речі, нещодавно білоруси заявили про набір складати іранські автомобілі

Виробнича потужність заводу складає 10 000 автомобілів на рік. Очікується, що автомобілі, які вироблятимуться на заводі, будуть поставлятися в Україну, Росію та країни Центральної Азії.

Довідка "Авто24": В середині серпня 2016 р. іранський автомобільний виробник Khodro, Azeurocar та AzMash, підписав угоду про створення спільного підприємтсва в промисловій зоні Нефтчалан. Загальна вартість проекту оцінюється в 24 млн. манатів (370 млн грн.).

Нагадаємо, що у Німеччині різко подешевшали дизельні автомобілі.