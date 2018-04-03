В найближчі п’ять років там планують скласти всього 5000 автомобілів.

Білоруська компанія "Юнісон" уклала угоду з іранським автовиробником Iran Khodro Company про початок складання двох моделей - Dena і Dena Plus.

Седан Dena прийшов на заміну відомому в Україні Samand у 2015 році. Як і його попреденик, Dena збудований на агрегатах Peugeot 405. За класифікацією автомобіль відноситься до С-класу: має 4558 мм в довжину, 1460 мм в висоту ти 1720 мм в ширину. Колісна база машина сягає 2671 мм, а кліренс - 160 мм. Об'єм багажника – 500 л.

Модель може бути оснащена газобалонним обладнанням – працювати на метані. Dena оснащується як атмосферним двигуном на 115 к.с., так і турбомотором на 150 "конячок". Варіант на газу розвиває 105 к.с.

В салоні Dena відчувається азійський дизайн.

Про ціну новинок не повідомляється, однак цей виробник випускає продукцію в бюджетному сегменті.

Налагодити збірку іранських авто в Білорусі обіцяють до кінця 2018 року. Окрім цих авто, на заводі "Юнісон" складають інші моделі - Ford, KIA, Zotye, Peugeot, Citroen.

Нагадаємо, що білорусів примусово пересадять на китайські авто.