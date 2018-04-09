Усім відомо про те, що у концерн Volkswagen Group входить чимало брендів. Також не є таємницею, що автомобілі різних марок концерну використовують однакові агрегати. Це відео ще раз доводить цю істину.

Це відео швидко поширюється світовою мережею. Воно було зняте у одному з китайських автосалонів марки Skoda та демонструє підкапотний простір кросовера Kodiaq. На пластиковій кришці двигуна красується логотип чеської марки, та під ним…

Під ним виявляється логотип Volkswagen. А як щодо інших марок концерну? На кришці “ВАГівського” двигуна TSI під капотом SEAT Leon Cupra 300 теж є кружечок з логотипом. Під ним також знайдено “посилання на першоджерело”.

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