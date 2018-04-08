На Великдень українці несуть до церкви крашанки та писанки. А такі "яйця" самі можуть віднести людей до церкви.

Художники та скульптори шукають ідеальну форму ще з древніх часів. Більшість сходяться на тому, що найдовершенішою з фігур є коло. Та дехто знаходить аргументи на користь інших форм.

Наприклад, видатний художник Сальвадор Далі вважав, що будь-що можна зобразити, використовуючи фігури подібні до рогу носорога. Ще однією “божественою формою” він називав яйце, що має ідеальні пропорції золотого перетину. Яйце можна зустріти і у роботах середньовічних майстрів, включаючи метрів Да Вінчі та Мікеладжело.

До речі, перший автомобіль, роздрукований на 3D принтері XEV LSEV також подібний до яйця

Що ж, сучасні художники вчаться на творах класиків і автомобільні дизайнери – не виняток. Часом автомобільні компанії беруть на озброєння обтічний дизайн кузову та настільки захоплюються гладкими формами, що у результаті "зносять" ось такі "яйця". Обтічні форми, як відомо, позитивно впливають на аеродинаміку, та, як правило, яйцеподібні автомобілі, навіть у вигляді концептів, не розраховані на високошвидкісні режими руху.

Своєрідна мода на яйцеподібні автомобілі тримається вже більше сімдесяти років. Що й казати, якщо навіть дизайнери Ferrari одного разу не втримались, та намалювали спорткар, який пізніше навіть був випущений та отримав назву Uovo, тобто “Яйце”. У “народних” автомобілів також вистачає своїх яйцеподібних. Деякі навіть стали серійними моделями! Тут можна згадати історичну модель Isetta. Пам’ятаєте перший Google-кар? А нещодавно ще й український розробник показав концепт Kugel, форми якого також, здається, були надихнуті яйцем.

Ми зібрали для вас цікавий “Великодній кошик” з яйцеподібними автомобілями різних часів.

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