Компактний міський електрокар - цілком життєздатний автомобіль. Його планують випускати серійно з 2019 року, а оцінили модель у $7500.

XEV LSEV – компактний сітікар, усі деталі кузову якого “надруковані” на 3D-принтері. Лише фари та колеса в нього не принтерні.

Автомобіль, що за формою нагадує Smart, створено італійською фірмою XEV спільно з китайським виробником полімерів та 3D-принтерів Polymaker. Партнери мають намір запустити серійне виробництво LSEV у 2019 році, після чого її можна буде придбати за ціною близько $7500.

За ці гроші покупець отримає компактний дводверний електрокар, що вміщує водія та одного пасажира. Автомобільчик розвиває максимальні 70 км/год, а на повністю зарядженому акумуляторі може подолати до 150 км.

Фото: XEV LSEV / XEV

Кузов XEV LSEV складається з 57 деталей, на виготовлення яких на принтері потрібно три дні. Готовий корпус електромобіля важить 450 кг. За допомогою 3D-друку виконані практично всі компоненти корпусу, а також більшість елементів салону. Не “принтерними” є деталі підвіски, сидіння, скло, силові агрегати та електроніка автомобіля.

Компанія XEV запевняє, що вже має 7000 попередніх замовлень на LSEV у Європі. Виробництво компактного електрокара планують почати у другому кварталі наступного року. За данними виробника 5000 LSEV замовив італійський поштовий оператор Poste Italiane, а ще дві тисячі – французька лізингова компанія ARVAL.

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