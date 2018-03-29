Компанія Dubai Taxi нарощує свій парк електромобілів, закуповуючи нові Tesla Model X для пасажирських перевезень.

Dubai Taxi Company в даний час розширює свій парк електрокарів, у якому вже протягом шести місяців працюють 50 автомобілів Tesla.

Управління автомобільних доріг та транспорту Дубая (RTA) підписало угоду про придбання 200 автомобілів Тесла для створення парку електричних таксі в місті. Влада розраховувала, що з часом цей автопарк буде переведено у автоматичний режим роботи, але поки що технології автоматичного управління Tesla не задовольняють усіх вимог. Тим не менш, у RTA відмічають, що іншими аспектами електрокарів Tesla вони задоволені, тож планують збільшувати кількість таких автомобілів у своєму парку.

Протягом шести місяців 50 електромобілів Tesla здійснили 64 186 поїздки і подолали 2,1 мільйонів кілометрів. Адель Ахмед Шариф, директор Dubai Taxi Company, заявив, що усі клієнти залишились задоволені поїздкою. “Цього року ми збільшимо флот до 125 електромобілів і встановимо 13 зарядних станцій у різних регіонах країни”, – повідомив керівник компанії.

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