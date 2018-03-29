Workhorse обіцяє власникам бізнесу, пов'язаного з доставкою, чимало переваг, головна з яких - економія.

Виробник вантажних автомобілів з Огайо, що має промовисту назву Workhorse, показала електричний вантажний фургон N-GEN. Перші машини вже працюють у службі доставки в Сан-Франциско, а компанія планує реалізувати до кінця року 2000 таких авто.

Workhorse повідомляє, що новий електричний фургон N-Gen має запас ходу на одному заряді до 160 км. При цьому фургони можуть працювати не лише на електричній тязі – додатково автомобіль можна обладнати ДВЗ, аби збільшити пробіг ще на 120 км. Ємність вантажного відсіку фургона Workhorse N-Gen складає 20 кубічних метрів (20 тисяч літрів), але компанія планує найближчим часом запропонувати також версію моделі з кузовом на 28 кубометрів.

Наразі компанія веде перемовини з владою Сан-Франциско, аби постачати свої фургони міським службам, котрі використовують розвізний транспорт. До кінця 2018 року компанія планує реалізувати 2000 таких електричних фургонів.

Фото: Workhorse N-Gen / Workhorse

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