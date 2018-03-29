Шведська електрична вантажівка навіть не має кабіни, тож водій їй абсолютно не потрібен. Компанія обіцяє вивести такі автомобілі на дороги для повноцінної роботи вже цієї осені.

Найцікавішим у самохідній електричній вантажівці від Einride є відсутність кабіни. Такий “архаїзм” шведи залишили вантажівкам Tesla.

Зазвичай автономні транспортні засоби повинні супроводжуватись людьми, тому нам цікаво подивитися, як виробнику вдастся отримати дозвіл на експлуатацію такої машини на громадських дорогах. Хоча для екстрених випадків вантажівка, що отримала назву T-Pod, має можливість перемикання на режим дистанційного ручного управління. Решту ж часу автомобілі покладаються на штучний інтелект від NVIDIA.

Вантажівки здатні перевозити 15 стандартних палет, загальною вагою до 20 тонн. Перший маршрут, на якому буде працювати Т-Pod, поєднає міста Гетеборг та Хельсінгборг у Швеції. Запас ходу вантажівки становить 200 км. Einride сподівається, що до 2035 року 20% автомобільних перевезень у Швеції буде здійснюватися з T-Pod.

Фото: Einride T-Pod / Einride

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