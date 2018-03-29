SF Motors - нове ім'я на ринку електрокарів. Молодий китайський автовиробник обіцяє вивести новий електрокар вже наступного року, а ще через рік запропонує другий.

SF Motors – молодий стартап з китайського міста Сокон. Минулого року від цієї компанії було чимало новин – SF придбала кілька заводів і стартап з виробництва ходових акумуляторів.

І от тепер компанія представила два концепти, котрі готуються до виробництва. Компактний кросовер обіцяють вже наступного року, а ще через рік – великий SUV. Нові електрокари SF Motors називаються просто: SF5 і SF7.

Фото: SF5 / Electrek

Обидва кросовера можуть мати від одного до чотирьох електромоторів, при чому у останньому випадку потужність кросовера становитиме понад 1000 кінських сил. За данними компанії, у її арсеналі є акумуляторні батареї, що забезпечать кросоверам діапазон пробігу більше 500 км на одному заряді.

Фото: SF7 / Electrek

Наразі компанія активно проводить тестування автомобілів на дорогах Каліфорнії, Мічігана та у себе на батьківщині. Першим обіцяють випустити SF5 – можливість попереднього замовлення відкриють наприкінці нинішнього року, а живі машини клієнти отримають на початку 2019 року. Другу модель слід чекати вже у 2020 році.

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