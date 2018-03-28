Несподівана прем'єра на автосалоні у Нью-Йорку нагадала про женевський концепт Le Fil Rouge та показала преміальний суббренд Hyundai з нового боку.

Genesis – марка автомобілів преміум класу, що є суббрендом компанії Hyundai Motor. Сьогодні модельний ряд марки включає три моделі представницьких седанів: G70, G80 та G90. До виходу готується пара кросоверів GV80 і GV90. Але до Нью-Йорку корейці привезли концепт електричного купе Genesis Essentia.

Седан G70 має спортивну модифікацію, а також версію у кузові купе. Проте концепт розкішного електричного купе класу GT від Genesis став сюрпризом навіть для обізнаних журналістів. Концепт Genesis Essentia виглядає готовим до серійного виробництва, хоча у планах компанії на найближчий час значаться два кросовери. Купе має ефектний дизайн, що у певній мірі перегукується з концептом седана Hyundai Le Fil Rouge, показаного у Женеві.

Цікавою особливістю концепта є доступ у салон за допомогою сканера відбитків пальців, вбудованого у дверцята купе. Усередині ж Essentia виглядає спортивно, дорого, сучасно та вишукано. Ледь не на усю шиниру центральної консолі розтягнувся суцільний екран, на який виводиться інформація як з панелі інструментів, так і з мультімедійної системи.

Представники Genesis/Hyundai розповіли, що вони вбачають у електрифікації не лише можливість до економії ресурсів, але й значний потенціал для створення швидких автомобілів. Не наводячи точних цифр про силові компоненти Essentia, творці концепта запевняють, що купе здатне розвивати швидкість у 100 км/год усього за 3 секунди.

Фото: Концепт Genesis Essentia / Drew Phillips/Autoblog.com

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