Корейський автовиробник на автосалоні в Женеві презентував концепт-кар, який має французьку назву Le Fil Rouge.

Hyundai Motors показав в Женеві концептуальне авто, яке до останнього тримав в секреті. Лише перед відкриттям автошоу він опублікував два зображення машини. Зараз журналісти роздивились концепт Хюндай більш пристально та почали розгадувати його назву.

Про те, що Hyundai покаже концепт-кар, який стане втіленням нових моделей корейського брнеду, було відомо ще до початку Женевського автосалону 2018. Однак побачене вразило усіх. Сріблястий купеподібний седан з обтічними "краплеподібними" формами виявився напрочуд гармонійним та стильним. Корейці кажуть, що дизайн створений у стилі "спортивної чуттєвості", і їм можна повірити – нотки спорту та грації у ньому точно є.

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Довгий капот закінчується вузькою решіткою радіатора, в яку, наче соти, вмонтовані світлові прилади. Дві лінії на капоті органічно продовжують малюнок бамперу. А по всій довжині кузова збоку йде виразна лінія, яка закінчується на кормі. Дах повністю скляний.

Салон ще більш футуристичний – двері, що відчиняються в різні сторони, відкривають тонкі окремі сидіння на елегантному каркасі. Торgедо та панель перед пасажиром з деревини більш доречна на яхті, аніж на автомобілі. Дивно, але в концепті є кермо та панель приладів, а також цілих три металеві педалі. Мабуть, цим фактом корейці хотіли провести історичну нитку від свого купе-концепту 1974 року.

Концептуальний Hyundai на Женевському автосалоні отримав одразу два імені. Перше, банальне, HDC-1, а друге – загадкове та красиве - Le Fil Rouge. "Ле Філ Руж" з французької має два значення: пряме (червона нитка) та переносне (загальний потік). Мабуть, що маркетологи мали на увазі саме друге. Особливо, коли говорили, що саме так "взагалі" будуть виглядати майбутні моделі Hyundai – причому не лише седани, але й кросовери. Що ж, цікаво буде побачити. Сподіваємось, чекати треба буде недовго.

Нагадаємо, що Hyundai навчить їздити свої авто так, як BMW M-серії.