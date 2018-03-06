Четверте покоління популярного корейського кросовера лише умовно можна назвати новинкою, адже більшість інформації про нього вже була відома. І все ж він вартий уваги.

Hyundai Santa Fe 2019 модельного року зовні абсолютно не схожий на попередників. Четверта генерація середньорозмірного кросовера несе у собі риси нової хвилі фірмового дизайну Hyundai.

Модель оснащується розробленою фахівцями Hyundai системою повного приводу HTRAC, яка дозволяє оптимально розподілити крутний момент на колеса в залежності від їх зчеплення з дорожнім покриттям і швидкості автомобіля. В системі HTRAC використана повністю електрична муфта, яка відає підключенням задньої вісі. Співвідношення розподілу крутного моменту змінюється за допомогою режимів приводу і відображається на приладовій панелі.

На європейському ринку Hyundai Santa Fe четвертого покоління буде оснащуватися двома бензиновими двигунами 2.4 GDi та 2.4 MPi, а також парою дизелів 2.0 CRDi та 2.2 CRDi. Ці силові агрегати комбінуються з новою 8-ступінчатою автоматичною коробкою передач, яка забезпечує плавність перемикання і поліпшену на 3% економію палива в порівнянні з 6-діапазонною трансмісією, якою комплектується попереднє покоління моделі.

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