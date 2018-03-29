Нова Acura RDX отримала потужний турбований двигун, версію A-Spec, 10-ступеневу автоматичну трансмісію та повнопривідну трансмісію.

Серійний кросовер RDX нового покоління виявився майже ідентичним концепту, показаному раніше цього року у Детройті. Повнопривідний SUV має ефектну зовнішність та усі данні, аби скласти гідну конкуренцію Lexus NX та Audi Q3.

Третє покоління Acura RDX має абсолютно новий дизайн. Спереду погляд притягує радіаторна решітка, що створює ефект руху – логотип Acura немов розриває полотно простору. В цілому кросовер спереду виглядає досить агресивно і у ньому безпомилково впізнається приналежність до родини Акура.

RDX третього покоління побудований на новій платформі, яку планується використовувати тільки для автомобілів Акура. Підвіска має спортивні налаштування. Кросовер оснащується стійками Макферсон спереду та п’ятиричажною підвіскою ззаду, а за доплату будуть пропонуватися адаптивні амортизатори. Рульове управління – з електропідсилювачем, що має кілька режимів роботи.

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Розміри нового RDX залишились приблизно на тому ж рівні, що й у актуальної моделі. Довжина становить 4747 міліметрів, розмір колісної бази – 2750 міліметрів. При цьому відстань між осями, в порівнянні з попередником, збільшилась на 66 міліметрів. Салон та багажник автомобіля стали просторішими.

Фото: Acura RDX 2019 модельного року – третє покоління / Drew Phillips / Autoblog.com

Шестициліндровий двигун Acura RDX тепер у минулому, замість нього модель нового покоління отримала дволітрову турбовану “четвірку” від останнього Honda Accord. Після налаштувань цей мотор продукує 272 кінські сили потужності – на 20 більше, ніж на седані. Працює двигун у зв’язці з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Новий кросовер отримав модернізовану систему повного приводу SH-AWD з керованим вектором тяги і новим заднім диференціалом, який здатний працювати зі значно більшим крутним моментом, ніж раніше. Система вміє скеровувати тягу не тільки між передньою та задньою осями, але й між задніми колесами – увесь крутний момент може бути направлений на одне колесо.

Для моделі підготовлена ​​нова мультимедійна система з інтерфейсом під назвою True Touchpad. Управління всіма функціями здійснюється за допомогою увігнутого сенсорного тач-пада, завдяки якому, як кажуть в компанії, робота з комплексом стане інтуїтивно зрозумілою. Система працює на ОС Android, а вся інформація виводиться на 10,2-дюймовий full-HD екран.

Фото: Acura RDX A-Spec 2019 / Drew Phillips / Autoblog.com

Список оснащення нового RDX включає світлодіодні фари, проекційний дисплей, панорамний дах, систему утримання в смузі і адаптивний круїз-контроль, тощо. Вперше японська марка вирішила запропонувати RDX у комплектації A-Spec. Спецверсія відрізняється особливим оформленням екстер'єру і салону, що включає 18-дюймові колісні диски та 16-канальну аудіосистему на 710 ват.

Початок продажів Acura RDX 2019 у США розпочнуться влітку, тоді ж стануть відомі й ціни. В Україні новинку, вірогідно, доведеться чекати трохи довше.

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