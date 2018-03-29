Не надто шанують цей кросовер у США. Та оновлений Hyundai Tucson представили саме у Нью-Йорку. Модернізація популярного SUV виявилась схожою на гарну пластичну операцію - зміни практично не помітні.

Прем'єра оновленого компактного кросовера Hyundai Tucson відбулась на автосалоні у Нью-Йорку. Зовнішні зміни, на перший погляд, непомітні, та насправді передня частина і корма у нього повністю нові.

Якщо хочете відрізнити нинішню версію моделі від нової, зверніть увагу на фари та радіаторну решітку – оптика отримала нові світлодіоди, а фірмова трапеція збільшилась за розміром і має інший вигин. У салоні зміни більш помітні: центральна консоль має інакшу компоновку, сенсорний екран мультімедійної системи перемістився у верхню частину консолі, як на всіх останніх моделях Hyundai.

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Фото: Hyundai Tucson 2019 модельного року / Hyundai

Лінійка двигунів Hyundai Tucson після оновлення принципово не змінилася. У США це бензинові атмосферники 2.0 (166 к.с.) і 2.4 (184 к.с.), що йдуть в комплекті з 6-ступінчастим автоматом. В Європі – турбодизелі 1.6 (115 або 133 к.с.) і 2.0 (185 к.с.). Бензинові 1.6 європейськіих версій продукують 132 к.с. і 177 к.с. В Україні дорестайлінгова модель доступна з бензиновими двигунами 2.0 Nu (155 к.с.), 1.6 T-GDi (177 к.с.) та дизельним 2.0 CRDi (184 к.с.).

Продажі оновленого Tucson у Європі стартують влітку. Прайси поки що не оголошені, та навряд чи рестайлінг помітно вплине на цінник. Нинішня модель коштує від 609 100 грн.

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