Під капотом Mercedes-AMG C 63 S ховається твін-турбо V8 потужністю у 503 кінських сили, що прискорює купе до сотні за 3,8 секунди.

Оновленне 4 покоління купе С-класу від Mercedes-AMG представили на автосалоні у Нью-Йорку. Живі машини клієнти зможуть отримати на початку наступного року.

Спортивне люксове купе отримало один двигун з двома рівнями потужності. На моделі C 63 твін-турбо мотор видає 469 к.с., тоді як версія з індексом S витискає з того ж V8 аж 503 к.с. У обох випадках двигун поєднується з 9-ступеневим AMG Speedshift MCT. Для прискорення від 0 до 100 км/год потужніше купе витрачає усього 3,8 секунди.

Водієві доступно 6 режимів руху, котрі впливають на поведінку амортизаторів, керма, гальм, двигуна і трансмісії. Частиною функцій можна керувати і з керма за допомогою клавіш. Цікаво, що меню мультимедійної системи дозволяє записувати та виводити на монітор данні про трекові заїзди, при чому система вже містить кілька попередньо завантажених данних для таких треків як Нюрбургінг та Spa-Francorchamps. Бортовий комп’ютер теж відображає чимало інформації про поїздки, включаючи навіть показники G-сили.

Седан, купе та кабріолет AMG C 63 у кузові W205 будуть доступні з початку 2019 року.

Фото: Mercedes-AMG C 63 2019 модельного року / Daimler

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