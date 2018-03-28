Президент підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів" № 5364, прийнятий Верховною Радою України 21 грудня 2017 року.

Закон передбачає створення механізму невідворотності відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом запровадження фото-, відеофіксації правопорушень. Також документом передбачений механізм притягнення до адміністративної відповідальності особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, за окремі порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

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Закон встановлює обов’язкове залишення копії постанови або повідомлення про рішення про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису, на лобовому склі транспортного засобу. Особа за якою зареєстровано транспортний засіб вважається винною у вчиненні правопорушення.

Повноваження розгляду справ про адміністративні правопорушення та здійснення тимчасового затримання транспортного засобу, згідно документу, мають не тільки поліцейські, але і інспектори з паркування.

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Крім того, удосконалено розміри штрафних санкцій за порушення правил паркування, а також передбачено надання 50% знижки в оплаті штрафів за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису, у разі сплати штрафу протягом 10 банківських днів.

Законом також встановлюються всі випадки суттєвого перешкоджання дорожньому руху або створення загрози безпеці руху. Є чіткий список правопорушень за які транспортний засіб може бути евакуйовано.

Закон набирає чинності через 180 днів з дня його опублікування.

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