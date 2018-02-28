Верховна Рада проголосувала за законопроект, що дозволить будувати в Україні платні автошляхи. Передача землі під такі дороги буде відбуватися на умовах концесії.

На практиці це означає, що приватна компанія може побудувати дорогу, обслуговувати її та брати плату за користування нею. Але концесія передбачає певний термін експлуатації, після якого дорога переходить в державну власність. Максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами побудованими на умовах концесії встановлюється Кабінетом Міністрів України.

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Відповідні зміни вносяться до законів “Про джерела фінансування дорожнього господарства України”, “Про концесії”, “Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг”, “Про автомобільні дороги”, “Про відчуження земельних ділянок інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності”.

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За проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг” №6766 проголосувало 177 народних депутатів.