Федеральний адміністративний суд у Лейпцизі дозволив владі в німецьких містах, федеральних землях і громадах вводити заборону на в'їзд дизельних автомобілів.

Рішення, яке торкнеться мільйонів автомобілів на європейському ринку, суд прийняв 27 лютого, передає Deutsche Welle. Рішення суду не встановлює прямої заборони на в'їзд дизельних авто, але дозволяє містах вводити його. Справу розглядали в зв'язку з давнім прагненням німецьких екологів домогтися відповідних обмежень, зокрема, в Штутгарті і Дюссельдорфі, де рівень забруднення повітря перевищує допустимі норми.

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Екологічна ініціатива з охорони навколишнього середовища Німеччини (DUH) подала на обидва міста в суд, заявивши, що вони недостатньо зробили для боротьби з шкідливими викидами. Суд в Штутгарті вирішив, що заборона на в'їзд дизельних авто є "найбільш ефективними" засобом для поліпшення якості повітря і охорони здоров'я в міських районах. Суд Дюссельдорфа визнав, що такі заборони повинні бути "серйозно розглянуті".

Як пише Reuters, проти введення заборони на рух дизельних авто виступав уряд Меркель, який критикують за тісні зв'язки з автомобільною промисловістю. В уряді побоювалися, що заборона розсердить мільйони водіїв і призведе до порушень руху транспорту в містах.

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Чиновники також заявляють, що заборона може паралізувати роботу автобусних компаній, служби збору сміття і торговців, які в основному використовують дизельні транспортні засоби.