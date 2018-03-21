Ці позиції в майбутньому законопроекті для голови митного комітету ВР є принциповими.

Голова комітету митної політики Верховної Ради України Ніна Южаніна на засіданні комітету 21 березня разом з представниками "Автоєвросили" та інших зацікавлених організацій озвучила кілька умов, за яких можливе пільгове розмитнення автомобілів, що перебувають сьогодні на іноземних номерах на території нашої держави.

Головна вимога - після набрання чинності закону про пільгове розмитнення автомобілів на єврономерах має буде повністю припинений ввіз таких авто. Ніна Южаніна вважає цю норму обов’язковою і такою, яка не підлягає обговоренню. Обговорюватись можуть ставки, за якими будуть розмитнюватись машини, рік їх випуску, норми екологічності тощо. Але те, що цей закон має припинити ввіз "євроблях" - не обговорюється.

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Інша пропозиція, яка прозвучала на зустрічі в комітеті з вуст Ніни Петрівни – дозволити пільгове розмитнення автомобілів лише тим людям, які чесно сплатили податки з зароблених коштів. Тобто якщо людина отримувала офіційний дохід і сплатила з нього податки, то вона може розмитнити автомобіль на ту суму, яку вона заробила. Якщо ж офіційних доходів нема, то права розмитнення за пільгою також не буде. Ніна Южаніна одразу ж попередила, що ця норма викличе неприйнятність у багатьох людей, однак ця позиція відстоює інтереси держави.

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Ще одна вимога Ніни Южаніної – пояснити людям, котрі сплатили всі податки при ввезенні автомобілів, чому для "євробляхерів" робляться особливі умови. В той час як інші змушені сплачувати податки при розмитненні за повними ставками.

Окрім того, Ніна Южаніна закликала громадських діячів та депутатів не політизувати цю тему, а розглядати її виключно з точки зору економіки, а не популізму перед майбутніми виборами 2019 року.

Нагадаємо, що Южаніна натякнула, скільки буде коштувати легалізація авто на єврономерах.