Голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна розповіла деякі подробиці про законопроект, який дозволить легалізувати "евробляхи".

Законопроект складається з двох основних частин. Перша передбачає зниження акцизу до 30% від діючих ставок, обмеження екологічних норм не нижче рівня Евро-3 та пів-року дії цієї частини закону для легалізації автомобілів, які вже знаходяться на території України.

Для легалізації автомобіля з іноземною реєстрацією доведеться на цьому автомобілі виїхати з України та заїхати заново.Також метою пані Южаніної є унеможливлення подальшого зловживання недосконалістю українського законодавства.

Друга частина передбачає репресивні міри. По закінченню терміну, передбаченого на легалізацію, поліції обіцяють дати право зупиняти автомобілі з іноземними номерами з метою перевірки документів. Якщо виявиться, що водій порушує митне законодавство, то автомобіль має бути транспортований за межі України.

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Така схема вирішення питання з “євробляхами” вже була випробувана в Молдові в 2016 році. За допомогою подібного закону ситуацію з великою кількістю автомобілів на європейській реєстрації було вирішено. Такий порядок дій в зацікавлених колах називають “молдовським сценарієм”.