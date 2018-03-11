Глова асоціації автоімпортерів Олег Назаренко заявив, що надання пільг окремій категорії населення суперечить Конституції України.

У випадку, якщо держава надасть власникам автомобілів на іноземних номерах пільги з розмитнення автомобілів, це буде незаконно. Про це заявив глава Асоціації авто імпортерів ВААІД Олег Назаренко в інтерв’ю “Обозревателю”.

"Я категоричний противник будь-якого спрощення тільки для" євроблях". Є Конституція, за нею всі люди рівні", - підкреслив експерт.

На думку Назаренка, зменшити або скасувати податки на імпорт автомобілів необхідно для всіх українців.

Нагадаємо, що Южаніна хоче перекрити схему ввозу "евроблях".