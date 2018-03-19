Голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна дала зрозуміти, скільки може коштувати легалізація автомобіля на еврономерах в Україні.

В інтерв’ю одному з он-лайн видань Ніна Южаніна розповіла про те, яким чином буде формуватись вартість легалізації автомобілів на європейській реєстрації, що вже знаходяться на території України, та постановка цих авто на облік.

Популярне питання щодо авто на єврономерах. Я розумію, що платити податки ніхто не любить. Але виходить, що неправильно зробили водії, які придбали авто на українських номерах та сплатили всі податки? Який сигнал ви їм відправляєте?

Вже майже два роки влада не може прийняти рішення щодо цього питання, а кількість авто на європейських номерах збільшується. З іншого боку, за два роки думки щодо цього питання особисто в мене змінилися. Якщо два роки тому активісти просто вибивали з комітету рішення про легалізацію за 100 чи 50 євро, чи навіть безоплатно, то зараз вони бояться говорити про це відкрито. Бо є інша частина автомобілістів, які таку амністію не вітають. Це 8-9 мільйонів авто на українських номерах проти хай навіть 1-1,5 мільйонів на європейських. Рішення має влаштовувати всіх.

Проблема, що більшість цих автомобілів вже не знаходяться на обліку ані у Польщі, ані у Литві. Це фантоми, які перебувають на території нашої держави. Тобто треба буде їх поставити на облік за загальними правилами, які ми спростимо для всіх. Або треба буде вивезти ці авто з України.

Скільки це коштуватиме?

Я не говорю зараз про конкретну суму. Зараз в нас розмитнення авто від 2010 року випуску з середнім об'ємом двигуна обійдеться десь у 830 євро. Ось від цієї суми будемо рухатися. Але є й інші платежі. Є ПДВ у 20% від вартості авто, а у митних деклараціях цю вартість занижують. Потім є перша реєстрація автомобіля і сплата внеску до Пенсійного фонду. Все це треба вирішувати комплексно.