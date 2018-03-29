П'яте покоління кросовера Subaru зовні дуже схоже на актуальну модель. Головні зміни - усередині.

Subaru Forester п’ятого покоління зовні зовсім не виглядає як “абсолютно новий” – скоріше, як рестайлінг попередника. Японці вирішили не ризикувати та обійтись без кардинальних змін.



Фото: Subaru Forester першого покоління 1997-2002 / Subaru



Фото: Subaru Forester другого покоління 2003-2008 / Subaru



Фото: Subaru Forester третього покоління 2009-2013 / Subaru



Фото: Subaru Forester четвертого покоління 2014-2018 / Subaru

Незважаючи на схожість з четвертим Форестер, нова модель має абсолютно відмінні кузовні панелі, нові фари, радіаторну решітку, бампери і ліхтарі. Новий кросовер побудовано на платформі SGP (Subaru Global Platform), яка використовується компанією для всіх нових моделей. Зовнішні розміри Subaru Forester практично не змінилися, та колісна база збільшилась на 30 мм – до 2669 мм. Майже усі додаткові міліметри дістались пасажирам заднього ряду. Традиційно Forester буде пропонуватися виключно з повним приводом та неабияким запасом повітря між дном машини і дорогою, кліренс кросовера – 220 мм.

Незвично виглядає салон нового Форестер без важіля стоянкового гальма, оскільки тепер його роль виконує кнопка. Решта змін у салоні – такі ж ледь помітні, як і зовнішні. Дещо трансформувалася центральна консоль, а мультимедійна система відтепер має доступ в інтернет і здатна виступати в якості точки доступу. Крім того, на Forester дебютувала нова система під назвою DriverFocus на основі функції розпізнавання осіб. Вона не тільки стежить за втомою водія, але і здатна налаштувати під нього сидіння, дзеркала і мультимедійну систему. В пам'яті можуть знаходитися налаштування для п'яти водіїв. Subaru також повідомляє, що спеціалісти серйозно попрацювали над шумоізоляцією салону.

Фото: Subaru Forester п’ятого покоління / Subaru

Для ринку США модель запропонована з одним двигуном: атмосферним 2.5 потужністю 182 к.с. Інженери компанії розповіли, що їм вдалось не лише серйозно поліпшили його економічність, але й суттєво знизити рівень вібрацій при роботі.

Вартість новинки поки що не оголошена, як і плани про початок продажів у Європі.

Також цікаво: Оновлений Hyundai Tucson може прибути в Україну влітку