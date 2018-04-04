Чимало компаній намагались повернути до життя неймовірно популярну у свій час Isetta. Здається, цього разу усе може вдатись.

Оригінальна Iso Isetta 1950-х років була неймовірно популярною та випускалась різними фірмами у Франції, Британії та Бразилії. Однак найвідоміша версія Isetta – від BMW. Півстоліття потому дві компанії з Швейцарії та Італії готові запропонувати реінкарнацію цієї мотоколяски у електрокарі Microlino.

Швейцарська компанія Micro Mobility, що випускає електричні скутери, об’єднала зусилля з італійським виробником компактних електрокарів Tazzari та показала на Женевському автосалоні передсерійний прототип крихітного електрокара під назвою Microlino. Як і в оригінальної Isetta, в нового авто усього одні дверцята, розміщені попереду. Та й у решті електрокар дуже подібний до Ізетти.

У швейцарсько-італійському альянсі Tazzari відповідає за технічні аспекти та виробництво автомобіля, тоді як Micro Mobility забезпечує маркетинг та дистрибуцію моделі. Дизайн Microlino – справа рук Віма Уботера, засновника та власника Micro Mobility.

Фото: Micro Mobility Microlino / Micro Mobility

Microlino буде оснащуватись однією з двох ходових батарей: на 8 або 14,4 кВт/г. З меншим акумулятором електрокар може долати до 120 км, а з більшим – до 215 км. Максимальна швидкість мікрокара – 90 км/год.

Наразі на сайті Micro Mobility можна подати заявку на резервацію автомобіля, хоча вартість виробник не оголосив. Виробництво Microlino обіцяють розпочати в середині цього року.

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