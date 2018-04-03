Про початок комерційної експлуатації електрозаправок оголосили кілька мереж АЗС.

Схоже, ера безкоштовних зарядок для електромобілів в Україні відходить у минуле. Днями кілька мереж автозаправних станцій оголосили про комерційну експлуатацію електрозаправок.

Так, “OKKO Group у найближчі місяці розпочне торгівлю електричною енергією на ринку України. 23 березня компанія "ОККО Контракт", що входить до його складу, отримала ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електроенергії", - говориться в релізі компанії. Наразі зарядні станції малої потужності на АЗК ОККО безкоштовні, а "швидкі" зарядки, що експлуатуються в партнерстві з компанією VLS Energy – платні, через спеціальний додаток.

Столична мережа АЗС KLO оголосила про переведення послуги заправки електромобілів на платну основу. З початку квітня 2018 року наявні на АЗС електрозаправки продаватимуть похвилинний доступ до зарядного обладнання.

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Справа в тім, що власники електричних заправок не можуть продавати електроенергію без спеціальної ліцензії. Ті з них, хто заправляють електромобілі за гроші, беруть кошти за "оренду обладнання".

Таким же чином працюють електрозаправки мережі "Автоентерпрайз". Вартість доступу до їх обладнання в залежності від потужності та місцезнаходження становить 0 – 1 грн. за хвилину.

Мережі елетрозаправних станцій VLS та TOKA використовують власну "валюту" для розрахунку за спожиту електроенергію. Зокрема 1 TOKA в денний час коштує 5,85 грн, в нічний – 4 грн. В мережі VLS Energy вартість одиниці VLS Energy, яка еквівалентна одному кіловату, становить від 5 до 8 грн. в залежності від типу та потужності станції.

Таким чином, власники електромобілів в Україні, які хочуть швидко їх зарядити, мають за це платити. Однак навіть "повільні" заправки поступово стають платними.

Нагадаємо, що за два місяці ринок електромобілів зріс на 60%.