З початку 2018 року в Україні діє закон, що звільняє електромобілі від сплати митних платежів та ПДВ. Завдяки цьому електромобілі подешевшали, а попит на них зріс.

За два місяці поточного року в Україні було зареєстровано 482 електромобілі. Попит на автомобілі, що працюють електротязі, виріс в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 60%. Значне зростання відбулося за рахунок імпорту автомобілів, що були в експлуатації, первинні реєстрації яких в Україні збільшилися на 82 відсотки.

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Вже традиційно лідером ринку електрокарів стала модель Nissan Leaf. З січня по лютий українську прописку отримали 346 автомобілів цієї моделі, що на 32% більше, ніж роком раніше.

З величезним розривом в 316 автомобілі на другому місці опинився BMW i3. Цю модель вибрали 30 автомобілістів, що в 6 разів більше порівняно з результатом перших двох місяців минулого року.

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Замикає трійку найпопулярніших електрокарів на українському ринку Tesla Model S, вибір на цьому авто зупинили 20 осіб.

Варто зазначити, що за звітний період також були продані Hyundai Ioniq (7 шт.), Tesla Model Х (4 шт.) і Chevrolet Volt (2 шт.).