У минулому році, під час Франкфуртського автосалону у вересні представники BMW натякали, що основні риси показаного тоді концепту будуть втілені на серійному електромобілі. Тепер, через півроку, автовиробник офіційно підтвердив розширення модельного ряду електромобілів.

Подейкують, що новий BMW i4 буде випускатись в Мюнхені. Це стане частиною основної цілі німецької компанії, яка включає в себе випуск не менше 25 електрифікованих автомобілів протягом наступних семи років.

“До 2025 року наш глобальний портфель автомобілів буде включати в себе 25 повністю або частково електричних моделей”, - каже Харальд Крюгер, голова правління компанії BMW. “На торішньому автосалоні у Франкфурті ми представили наш погляд на майбутнє електронної мобільності з BMW iVision Dynamics. Цей автомобіль стане реальністю: ми його побудуємо в Мюнхені - як BMW i4”.

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I Vision Dynamics використовує вдосконалену електричну систему, яка забезпечує прискорення до першої сотні за чотири секунди. Максимальна швидкість становить двісті кілометрів за годину. Пробіг на одному заряді складає 600 кілометрів. Якщо вірити цим цифрам, то BMW i4 може стати гідним конкурентом для Tesla Model S.