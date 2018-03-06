Прототип від французького виробника суміщує функції автомобіля та мобільного сервісу. EZ-GO - електричний, автономний, "шерінговий" робо-концепт.

Електричний концепт Renault EZ-GO має автономні технології 4-го рівня. Основною ідеєю автомобіля є функціональність, зручність та безпека для пасажирів.

Мобільний сервіс у концепції Рено передбачає можливість виклику робо-таксі EZ-GO (назва – мовний символізм до вислову “легка поїздка”) як зі стаціонарних пунктів, так і з персонального мобільного телефону. Зручна посадка й висадка пасажирів, просторий і прозорий салон, відповідність сучасним технологіям, та високий рівень безпеки – ключові аспекти концепту. Renault заявляє, що EZ-GO здатний рухатись з максимальною швидкістю усього у 50 кілометрів на годину – з міркувань безпеки.

"Ми спроектували Renault EZ-GO як знаковий символ для міст. Цей електричний автономний концепт досліджує позитивний потенційний вплив спільної мобільності для всіх. Візуально привабливий та інтегрований у міське середовище, цей концепт має 360-градусне "відкрите вікно", аби пасажири могли розслабитися і насолодитися поїздкою" – коментує Лоренс ван ден Акер, старший віце-президент з дизайну Renault.

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