Традицію жартувати на "День дурня" підтримують в усьому світі, не нехтують такою можливістю і солідні автомобільні компанії. Напередодні веселого свята ми згадали кращі з таких жартів минулих років.

Цікаві, кумедні, веселі та по-справжньому смішні витівки від серйозних компаній нагадують нам, що навіть за найдорожчим брендом стоять звичайні люди. А хто ж не любить жартувати. Особливо у такий день, як перше квітня.

Невидимий автомобіль MG

Творці “першого у світі невидимого автомобіля” сказали: “Ми надзвичайно пишаємось тим, що у нашій команді були професор Прозорий та головний дизайнер Діна Дурнєва. На такому авто буде легко запаркуватись на переповненій стоянці, а головне – водію ніколи не випишуть штраф за перевищення швидкості”. От такий британський гумор.

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Хіпстер-хетч від MINI

Ще один приклад британського гумору. Спеціальна версія хетчбека пропонується з касетним програвачем, одноступеневою коробкою передач та вікнами з вбудованим Instagram-фільтром.

Віртуальна реальність від Hyundai

Компанія повідомила, що у новому кросовері Tucson вікна задніх дверцят та панорамний люк на даху перетворять на екрани, аби діти не нудьгували під час подорожей, а дізнавались щось нове. Що ж, можливо скоро щось подібне справді стане реальністю. Головне, щоб динозаври не кричали!

Шолом для кота від Lotus

Ваш улюбленець хоче поїхати з вами на трек? Не відмовляйте пухнастику у задоволенні, лиш одягніть захисний шолом Lotus Pet Lid.

Оренда родини від Skoda

Ви берете на тест-драйв у дилера новий семимісний кросовер, але на пасажирські крісла нікого посадити? Не біда! Шкода пропонує узяти на прокат кілька людей, аби заселити салон машини фейковими родичами. Чи можна буде довіряти їхнім оцінкам автомобіля, от у чому питання. І ще одне: будьте обережні, при замовленні тещі!

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Пернатий суперкар від McLaren

Кажуть же про швидкі автомобілі, що вони літають – от і вирішили у Макларен, що для покращення аеродинаміки їхньому спорткупе потрібні атрибути птаха. Певно, згадувати історію Дедала та Ікара тут буде не зовсім доречно…

Собача парасолька від Skoda

А що, ідея непогана! Автомобілі Superb комплектуються парасолею, та у Шкода вирішили піти далі і захистити від промокання не лише важливого пасажира чи водія автомобіля, а й його чотирилапого улубленця. А патент на цей винахід оформили?

Кошик для собаки від BMW dDrive

Ми знаємо про підрозділ спортивних автомобілів BMW M, електрокари німецької марки носять індекс і, а от ще один спеціальний відділ фірми dDrive виготовляє преміальні, спортивні, екологічні та економічні аксесуари для тварин.

Доставка на дронах від Hyundai

Спеціальний сервіс під назвою Hyundai Click to Fly дозволяє новоспеченим власникам автомобілів Hyundai отримати свою покупку прямо біля дверей власного помешкання, завдяки доставці товару на безпілотних квадрокоптерах. Зручно. Аби лиш на голову не впало.

Sundero – автомобіль-солярій від Dacia

Так, назва моделі пишеться через “а”, але якщо додати трохи сонця, тобто sun, то вийде пересувний солярій. Добре, що крісла депіляцію не роблять!

Пікап BMW M3 E90

Ох, хлопці, краще не жартуйте з такими речами! Дехто вже побіг замовляти собі такий пікап. Хоча шестиколісний Gelandewagen спочатку теж здавався жартом…

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