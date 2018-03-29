Жителі України можуть безкоштовно отримати автомобіль на еврономерах, але для цього їм необхідно виконати певні умови.

Державна майданчик OpenMarket (ДП «сетах») почала безкоштовно роздавати конфісковані автомобілі на «евробляхах».

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Зокрема, на своєму сайті держпідприємство виставило для ознайомлення відразу три таких лота - BMW 320 1996 року випуску, Volkswagen Passat 1991 року і Mercedes-Benz Е 220 1996 року випуску. Однак просто так отримати їх не можна. Для того щоб стати власником такого авто, спочатку необхідно його розмитнити за власні гроші.

У OpenMarket кажуть, що таких автомобілів у них багато. При цьому представники компанії відзначають, що історія цих авто буває різна. «Це конфіскат митниці, швидше за все, за контрабанду. Взагалі затриманих автомобілів досить багато. Машин 300-500 точно. Точну статистику не ведемо, але в західних областях майже всі такі знаходяться у нас на зберіганні. Але не всі йдуть безкоштовно», - пояснили в OpenMarket.

Такі авто будуть дарувати українцям тільки після розмитнення за всіма правилами. Зокрема, бажаючим стати власниками іномарок доведеться сплатити мита та інші податки і збори. При цьому вартість розмитнення вражає. Представники майданчики кажуть, що легалізація одного автомобіля обійдеться в суму від 163 тис. До 222,5 тис. Грн. Так що багатьом українцям простіше знайти аналогічний розмитнений автомобіль в вільному продажу.

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Справа в тому, що митниця встановлює для таких машин завищені митні нарахування. Тому «безкоштовні» автомобілі роздають досить рідко. Крім того, за законом в більшості випадків придбати їх можуть тільки державні органи. Також такі автомобілі можна купити для благодійних цілей або утилізації.