Свій концепт Honda позиціонує як "абсолютно некерований" та обіцяє, що він ніколи не з'явиться у автосалонах дилерів.

Компанія Honda вирішила не чекати календарного “Дня дурнів”, аби пожартувати, та показала кумедний концепт CR-V без даху.

По суті концептуальний CR-V є звичайним кросовером, якому просто відрізали середні та задні стійки, позбавивши автомобіль даху. Проект підготувала команда PR-відділу Honda.

“Це сміливий новий напрямок для CR-V і відкриває абсолютно новий неіснуючий ринок”, – сказав керівник проекту під назвою “Ейпіріруфуру” – так японці транскрибують назву першого квітня з англійської April Fool.

“Ми розраховуємо продати близько нуля таких автомобілів і впевнені, що невеличкі недоліки, такі як відсутність даху, не змусять потенційних покупців тікати з наших автосалонів”, – жартують далі японці.

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