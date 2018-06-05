Зображення позашляховика просочились у мережу за кілька днів до офіційної прем'єри.

Офіційна прем'єра кроссовера BMW X5 четвертого покоління з внутрішнім кодом G05 має відбутись найближчим часом, хоча компанія не називала точної дати. Однак фірмові фото автомобіля вже з’явились у інтернеті. Роздивляємось.

Зовні модель має багато спільного з меншим Ікс – третім. Великі отвори радіаторної решітки, що напливають на капот, форми фар та отворів у бампері… Хоча саме форма подвійної решітки радіатор допоможе відрізнити Х5 від молодшої моделі. А з корми новий X5 можна впізнати за вузькими ліхтарями, схожими на фари ще однієї спорідненої моделі – X4.

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Новий кросовер перейде на нову модульну платформу CLAR та отримає пневматичну підвіску. За непідтвердженою інформацією Х5 буде оснащуватись бензиновими і дизельними турбованими двигунами об’ємом 2 літри (252 і 231 к.с., відповідно), трилітровими агрегатами (бензиновий на 340 к.с., а дизельні на 265-320 к.с.), а також V8 об’ємом 4,4 літри потужністю у 462-600 к.с. Останній буде прерогативою версії Х5 М. Орім того, буде як мінімум пара гібридних модифікацій.

До речі, раніше на форумі Bimmerpost з’являлись дуже схожі зображення, на котрих Х5 відрізняється від машини на останніх фото лише кількома незначними деталями, як то форма патрубків вихлопної системи.

А нещодавно компанія BMW на сторінці у Facebook розмістила відео з тест-драйвом нового Х5.

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