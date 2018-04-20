Круглі циферблати залишаються у минулому - на зміну традиційним приладам приходять екрани та електроніка.

Під час спеціального заходу Digital Day компанія BMW представила наступне покоління інформаційно-розважальної системи iDrive і оновлений варіант цифрової панелі приладів.

Першими моделями, що отримають нову панель приладів, стануть новий BMW X5, оновлена 7 Серія, Х7 та 8 Серія. Працює вона під управлінням власної операційної системи BMW OS 7.0.

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Нова панель приладів являє собою великий 12.3-дюймовий екран, на який виводяться дані про швидкість, оберти двигуна, мапа навігаційної системи, рівень палива та велика кількість різноманітних індикаторів. Система автоматично виводить на екран необхідну інформацію в залежності від певних обставин або полодення. Так, при під'їзді до кінцевої точки маршруту, на екрані з'являється мапа парковок. При цьому налаштовувати панель приладів можна за допомогою поворотного контролера, голосу, жестів чи тачскріну.

В залежності від обраного режиму руху змінюється колірна схема приладової панелі, та її оформлення. У спортивному режимі основним кольором стає червоний і з'являється індикатор поздовжніх і поперечних прискорень.

Крім того, представники BMW оголосили про те, що компанія готова до впровадження стандарту зв'язку 5G у свої автомобілі. Над системами, що підтримують цей стандарт передачі даних, компанія працює разом з Audi і Daimler протягом останніх двох років. BMW стверджує, що вони будуть доступними у автомобілях марки вже у 2018 році.

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