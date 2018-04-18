Найменшу та найгарячішу М представили офіційно. Заміна для М2 готова і очікування було не марним.

BMW M2 Competition отримала 405 кінських сил та ручну коробку передач. У поєднанні з заднім приводом ця машина здатна відплатити кілограмом адреналіну та позитиву за кожен витрачений на нього долар.

Спортивний підрозділ BMW M відомий своєю майстерністю та інженерною досконалістю. Та цього разу хлопці з Мюнхену, здається, перевершили себе. У наймешому спорткупе ледь не половина деталей від M3 та M4. Основою M2 Competition став двигун S55B30T0 від старших М-купе. Цей трилітровий двигун обладнано парою турбін, а працює він у парі з шестиступеневою “механікою” або преселективним семиступеневим “роботом”. Для М2 Competition потужність двигуна знизили з 430 до 410 к.с., залишивши незмінною тягу у 550 Н*м. Уся потужність розподіляється на вагу автомобіля у 1550 кг. Купе оснащується активним заднім редуктором зі ступенем блокування диференціала від 0 до 100%.



З механічною трансмісією M2 Competition прискорюється до 100 км/год за 4,4 секунди, а з роботизованою – за 4,2. Максимальна швидкість спорткупе обмежена електронікою на 250 км/год, а опція M Driver’s Package дозволить підняти планку до 280 км/год. При цьому у змішаному режимі руху без рекордних прискорень автомобіль споживає 10 літрів пального на 100 кілометрів, якщо це версія з “механікою” і 9,2 літри з “роботом”.

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Від BMW M3/M4 новинка отримала чимало деталей, окрім двигуна. У звичайної M2 були передній підрамник, підсилювачі кузова, нижня поперечина з вертикальним силовим елементом, дублюючим арматуру радіаторів. На додачу M2 Competition отримала карбонову розпорку вагою усього 1,5 кг від M3 і M4. Це має зробити управління ще більш гострим. Цю ж ціль переслідують і налаштування електромеханічного підсилювача керма і оновлена підвіска. Ззаду всі важелі і ступиці з кованого алюмінію, а кріплення заднього підрамника до кузова посилено.

Фото: BMW M2 Competition / BMW

На передній осі встановлені чотирьохпоршневі супорти, на задній – двопоршневі з гальмівними дисками діаметром 380 і 370 мм відповідно. Система стабілізації отримала новий режим M Dynamic Mode.



Зовні та усередині також чимало відмінностей від актуальної М2. Чорна радіаторна решітка, передній бампер зі збільшеними повітрозабірниками і корпуси бічних дзеркал, як у BMW M4. Адаптивні світлодіодні фари і пакет Shadow Line входять у базове оснащення. У списку опцій значаться нові легкосплавні ковані колеса на 19 дюймів.

Усередині зміни помітні на панелі приладів, оформлення оновилось додатковими карбоновими елементами, на кермі з’явились кнопки М1 і М2 для збереження налаштувань для двох користувачів, а кнопка запуску двигуна тут червона, а не чорна. Додатково можна замовити спортивні крісла від BMW M4.

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