Німецького автовиробника підозрюють у шахрайстві – маніпуляціях з показниками вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах.

Марка Porsche належить концерну Volkswagen, котрий отримав дурну славу через скандал з маніпуляціями про показники вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах. Тепер “дизельгейт” назріває і у дочірньої компанії.

У ряді будівель, що належать холдінгу Porsche, пройшла серія обшуків, повідомляє Аutoconsulting. Компанію підозрюють в навмисному наданні інформації, що не відповідала дійсності, у своїх рекламних матеріалах. Головний об’єкт маніпуляцій даними – показники вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах, повідомив представник прокуратури в Штутгарті.

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Близько 190 співробітників правоохоронних органів провели обшук на 10 об'єктах, що належать Porsche. Як заявили в прокуратурі, розслідування проводиться щодо трьох осіб, один з яких є членом правління концерну. Крім того, під підозрою опинився один високопоставлений менеджер, а також один з колишніх співробітників компанії.

Представники Porsche підтвердили факт проведення обшуку, повідомивши, що поліція вилучила службові документи для перевірки. При цьому ні компанія, ні поліція не розкривають імена підозрюваних. Слідчі почали розслідування відносно Porsche ще влітку 2017 року, тоді під підозрою знаходився один з високопосадовців Porsche.

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