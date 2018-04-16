До виходу моделі ще цілий рік, та електрокар вже можна замовити, внісши депозит у 2500 доларів.

Незважаючи на невеликі розміри, Норвегія стала важливим ринком для електричних транспортних засобів. Багато автовиробників останнім часом починають продажі саме з цієї північної країни.

Минулого року Mercedes, Audi і Jaguar відкрили попередні замовлення на свої майбутні електрокари спершу саме у Норвегії. Тепер тим же шляхом пішла й компанія Porshe. Жителям Норвегії пропонують зарезервувати електричний спорт-седан Mission E за 20 тисяч крон – близько 2500 доларів.

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До виходу моделі залишився рік. Вартість автомобіля не названа. Porsche Mission E показували публіці лише у вигляді концепта – серійного зразку ще ніхто не бачив. Та дилери вже зареєстрували кілька сотень замовлень. За попередніми даними Porsche Mission E у базовій комплектації коштуватиме 75-85 тисяч доларів, а пропонуватиметься у трьох варіантах оснащення.

Mission E був представлений ще у 2015 році. Електрокар оснащуватиметься парою електромоторів потужністю 590 кінських сил і акумулятором, що забезпечить йому пробіг до 500 км на одній зарядці. Porsche стверджує, що за допомогою системи зарядки Porsche Turbo акумулятор можна буде поповнити до 80% усього за 15 хвилин.

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