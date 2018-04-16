Схоже, це чудова новина для тих, хто збирається придбати вживаний електрокар Тесла.

Батареї Tesla зберігають більше 90 відсотків їхньої зарядної потужності після 250 000 км за даними, зібраними голландсько-бельгійською групою власників Tesla.

Серед 350 членів автоклубу Tesla було проведено опитування, у результаті якого виявилось, що ресурс акумуляторів електрокарів цієї марки значно більший, ніж заявлений виробником. Так, після 80 тисяч кілометрів пробігу ємність акумулятора знижується на 5%, а після цього втрати значно зменшуються. Теоретично це може означати, що більшість автомобілів Tesla матимуть 90-процентну потужність батарей після 300 тисяч км пробігу і близько 80 відсотків після 800 тисяч км.

Tesla не надає гарантію на деградацію батарей для моделей S та X, однак гарантує, що Model 3 матиме 70% акумуляторної потужності після 200 000 км (для великої батареї) та після 150 000 км (для батареї меншої ємності). Для порівняння, Nissan гарантує, що батарея Leaf матиме 66 відсотків ємності після 150 000 кілометрів.

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