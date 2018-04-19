Електричний спорткар I.D. R Pikes Peak представлятиме німецький бренд на престижних змаганнях. Напередодні прем'єри фірма розкрила усі карти.

Volkswagen повертається у “гонку в хмарах” після 30-річної перерви та ще й одразу з електрокаром. Сподіватимемось, цього разу німці підготувались краще, ніж останнього.

I.D. R Pikes Peak повинен перевершити рекорд 2016, встановлений Райсом Мілленом на електрокарі e0 PP100, побудованому за підтримки проекту Hyundai Project IONIQ. Міллен два роки тому зумів подолати 20-кілометровий підйом за 8: 57.188. Серед числених класів техніки, що бере участь у змаганнях, Volkswagen обрав клас Electric Modified для несерійних електрокарів вільної конструкції.

Останнього разу Volkswagen приймав участь у гонці в 1987 році. Тоді виробник підготував Golf з потужним 652-сильним двигуном, та результат виявився далеким від успішного.

Pikes Peak International Hill Climb – щорічні перегони, старт яких проходить на висоті 1440 метрів над рівнем моря і закінчується “у хмарах” на висоті 4300 метрів. Дорога складається з більш ніж 156 поворотів, її протяжність 20 км.

Нижче відео рекордного заїзду Райса Міллена 2016 року на e0 PP100.

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