Електричний спорткар I.D. R Pikes Peak представлятиме німецький бренд на престижних змаганнях. Напередодні прем'єри фірма розкрила усі карти.<p>Volkswagen повертається у “гонку в хмарах” після 30-річної перерви та ще й одразу з електрокаром. Сподіватимемось, цього разу німці підготувались краще, ніж останнього.</p> <p>I.D. R Pikes Peak повинен перевершити рекорд 2016, встановлений Райсом Мілленом на електрокарі e0 PP100, побудованому за підтримки проекту Hyundai Project IONIQ. Міллен два роки тому зумів подолати 20-кілометровий підйом за 8: 57.188. Серед числених класів техніки, що бере участь у змаганнях, Volkswagen обрав клас Electric Modified для несерійних електрокарів вільної конструкції.</p> <p>Останнього разу Volkswagen приймав участь у гонці в 1987 році. Тоді виробник підготував Golf з потужним 652-сильним двигуном, та результат виявився далеким від успішного.</p> <p>Pikes Peak International Hill Climb – щорічні перегони, старт яких проходить на висоті 1440 метрів над рівнем моря і закінчується “у хмарах” на висоті 4300 метрів. Дорога складається з більш ніж 156 поворотів, її протяжність 20 км.</p> <p>Нижче відео рекордного заїзду Райса Міллена 2016 року на e0 PP100.</p> <div class="media_embed"> <div class="responsive-embed"> <iframe allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Fk7eCsWaLXw?rel=0&showinfo=0" width="560"></iframe> </div> </div> <p class="read-also">Також цікаво: <a href="https://auto.24tv.ua/vruzend_dopomozhe_umiltsiam_samostiino_buduvaty_elektrokary_n3561">Vruzend допоможе умільцям самостійно будувати електрокари</a></p>
Volkswagen нарешті повністю показав свій електрокар для Pikes Peak
12:40, сьогодні
Джерело: autoevolution.com