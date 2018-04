На Кickstarter успішно закрився проект з фінансування наборів для виготовлення ходових акумуляторів. Vruzend DIY kit дозволяє зібрати у єдину систему до 18650 літій-іонних елементів живлення.

Набір елементів живлення від Vruzend можна використовувати для будівництва та конвертації велосипедів, самокатів, скейбордів та навіть автомобілів.

Розробка, що зібрала необхідну суму інвестицій на Kickstarter, являє собою набір кріплень та деталей, за допомогою яких стандартні літій-іонні елементи живлення можна зібрати у єдиний блок, надавши йому потрібну потужність, форму та продуктивність. Усього у одному блоку може бути 18650 літій-іонних батарейок.

Завдяки відео на YouTube та інших соціальних мережах, виготовлення саморобних пристроїв стало дуже популярним останнім часом. Пошук за абревіатурою DIY (Do It Yourself, зроби це сам) видає безліч найрізноманітніших відео-уроків для майстрування найрізноманітніших речей від дерев’яної рогачки до електромобіля.

Серед ентузіастів DIY чимало тих, хто хоче самостійно збудувати електричний транспортний засіб. Чимало прикладів подібних проектів вже були реалізовані по всьому світу. Навіть старий Запорожець вже не раз переводили на електричну тягу. З набором від Vruzend зробити це буде простіше, а результат виглядатиме охайніше.

Наразі фірма пропонує два набори комплектів. V1.5 kit розрахований на 52 паливні елементи, максимальна потужність однієї батарейки – 7 ампер. V2.0 kit дозволяє сполучити до 30 елементів живлення, але їх потужність може бути вищою – до 25 ампер.



