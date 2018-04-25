На одному заряді автомобіль долає 400 км. Та поки що це лише концепт.

На автошоу у Пекіні BMW презентувала концепт електричного кросовера iX3. Баварці обіцяють невдовзі втілити його у життя і розпочати продаж у 2020 році.

До китайської столиці німці привезли передсерійний прототип iX3. Зовні він є майже точною копією звичайного Х3 третього покоління, та має характерну особливість: фірмові “ніздрі” BMW втратили перемичку та являють собою суцільний контур. При чому закритий і без будь-яких ґрат. На додаток електричний кросовер отримав гвинтоподібні диски та злегка підретушовані бампери.

Електричний концепт оснащено батареєю ємністю 70 кВт*год, котра живить мотор потужністю потужністю 270 к.с. Пробіг на одному заряді сягає 400 км, а “дозаправити” авто можна на швидкісній 150-кіловатній зарядці за 30 хвилин. На виставці виробник також показав власний бездротовий зарядний пристрій, що зробить процедуру відновлення енергії зручнішим. Вірогідно, серійна версія матиме батарею збільшеної ємності та більш продуктивний мотор.

Випускати iX3 будуть на спільному підприємстві BMW-Brilliance у Китаї, хоча не виключено, що європейські та американські автомобілі випускатимуться локальними заводами.

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