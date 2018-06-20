Нещодавно оновлений Тусон став першою моделлю марки з дизель-електричною силовою установкою.

Комбінована силова установка перетворила Hyundai Tucson на найпотужнішу версію моделі.

Силова установка складається з дволітрового дизельного двигуна, 48-вольтового літій-іонного акумулятора на 0,44 кВт/год, LDC-конвертера, інвертора та стартер-генератора та системи рекуперації енергії при гальмуванні. Продуктивність такої комбінації становить 183 кінські сили. При цьому гібридний Тусон споживає на 7 відсотків менше пального і більш дружній до навколишнього середовища.

Гібридний Hyundai Tucson використовує шестиступінчату механічну коробку передач або опціональний восьмиступінчатий “автомат”, що спрямовує оберти на обидві осі кросовера.

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Фото: 2019 Hyundai Tucson / Hyundai

“Завдяки новій гібридній системі для нашої найкращої моделі, ми продовжуємо розширювати стратегію електрифікації бренду, аби зробити чисті технології доступними для ще більшої кількості клієнтів”, – заявив віце-президент з маркетингу та продуктів Hyundai Europe Андреас-Крістоф Хофманн.



До європейських дилерів гібридний Tucson потрапить вже цього літа, тож скоро стане відома й вартість. А наступного року кросовер отримає ще одну модифікацію з м'яким гібридом на базі 1,6-літрового дизеля.

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