Рестайлінговий кросовер матиме потужніші двигуни, меншу вагу, покращений комфорт та великий екран розважальної системи.

Оновлення для Porsche Macan вже майже готове, журналісти кількох європейських видань навіть провели тест-драйв моделі 2019 року у Південній Африці. Тож вигляд і технічні подробиці про модель стали відомі раніше офіційної прем’єри.

Як зазначено вище, оновлений Macan отримав потужнішу лінійку двигунів. Так, базова модель продовжує використовувати турбований 2-літровий бензиновий двигун, але його потужність помітно зросла – з 248 до майже 300 к.с. Версія Macan S пропонуватиме власнику 355 к.с. потужності, що надходять від 3-літрового V6 від Panamera. Це на 20 к.с. більше, ніж у нинішнього Macan S.

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Porsche поки що залишив у таємниці специфікацію версії GTS, але натякає, що вона матиме ще бульше потужності, аби бути на “чималій відстані” від S. А топова комплектація Macan Turbo змінить 3,6-літровий на 2,9-літровий, при цьому збільшивши потужність з 394 до 434 к.с.

Фото: Porsche Macan 2019 модельного року / Autocar

Видання Autocar повідомляє, що з лінійки моторів оновленого Macan зникнуть дизелі, а довгоочікувану гібридну версію моделі представлять лише після виходу наступного покоління, тож фейсліфтингові Макани будуть виключно бензиновими.

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Окрім суттєвих змін під капотом, спеціалісти Porsche підготували модифікацію підвіски Macan, що допомогло зменшити вагу автомобіля, завдяки алюмінієвим компонентам. А ще гальмівна система кросовера отримає апгрейд у вигляді дисків з вольфрамовим покриттям.

Фото: Рестайлінговий Porsche Macan / Мotor1

Значні зміни чекають і на інтер’єр меншого брата Cayenne. Фейсліфтовий Macan матиме більший дисплей інформаційно-розважальної системи, а форми центральної панелі будуть злегка підретушовані.

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